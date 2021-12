Screening e terze dosi | ecco il nuovo piano di Figliuolo

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il commissario per l'emergenza traccia le linee per arginare la variante Omicron: "Aumentare il numero di persone vaccinate ci aiuterà a consolidare la barriera contro i contagi"

Un piano per fermare l'avanzata della variante Omicron 'a base' dinelle scuole e di una forte accelerazione con la somministrazione delledosi di vaccino , che stando all'ultimo report esteso dell'Istituto superiore di sanità vedono aumentare dal 71 ...Ore 8 - Figliuolo,nelle scuole edosi per tutti "Siamo pronti a vaccinare tutti cittadini che lo vorranno e ad avviare lonelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci ...“Siamo pronti a vaccinare tutti i cittadini che lo vorranno e ad iniziare lo screening nelle scuole. Ora più che mai dobbiamo ricordarci che il vaccino e’ l’unico sistema per proteggerci dal virus e d ...Screening nelle scuole e accelerazione sulla campagna vaccinale della terza dose: il piano di Figliuolo contro la variante Omicron.