Scopelliti finisce di scontare la pena Alemanno | condannato da innocente | assurda sentenza contro di lui

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Torna un uomo libero dopo aver finito diunadi 4 anni e 7 mesi per falso in atto pubblico l’ex-governatore della Calabria, Giuseppe. Che, secondo i giudici, avrebbe commesso quei reati negli anni in cui era sindaco di Reggio Calabria. “Peppeda tre giorni è un uomo libero. Ha scontato la suaingiusta con dignità e fierezza, da grande calabrese quale è – commenta, su Facebook, l’ex-sindaco di Roma Gianni. – Noi sappiamo che è statoda. E lo sappiamo non solo perché lo conosciamo da una vita, ma anche perché quella, nelle sue motivazioni e nella sua gravità, è stata veramente un assurdo“. “Oggi Peppe – aggiunge– riprende il suo ...

