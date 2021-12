Sci alpino, Shiffrin vuole la doppietta a Lienz. L’Italia cerca la prima vittoria in gigante (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino e lo fa a Lienz. Sulle nevi austriache ancora spazio alle discipline tecniche, con in programma un gigante ed uno slalom. Fari puntati ovviamente su Mikaela Shiffrin, balzata nuovamente al comando della classifica generale in quel di Courchevel e che punta ad allungare ulteriormente in questa de giorni di gare. Una pista quella di Lienz che porta dolci ricordi alla campionessa americana, che nelle ultime quattro gare sul tracciato austriaco ha ottenuto tre vittorie (due in slalom) ed un terzo posto. Shiffrin punta alla doppietta ed è soprattutto favorita in gigante, dove finora ha dimostrato di essere veramente più forte delle avversarie, soprattutto se non commette errori. A ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo femminile di scie lo fa a. Sulle nevi austriache ancora spazio alle discipline tecniche, con in programma uned uno slalom. Fari puntati ovviamente su Mikaela, balzata nuovamente al comando della classifica generale in quel di Courchevel e che punta ad allungare ulteriormente in questa de giorni di gare. Una pista quella diche porta dolci ricordi alla campionessa americana, che nelle ultime quattro gare sul tracciato austriaco ha ottenuto tre vittorie (due in slalom) ed un terzo posto.punta allaed è soprattutto favorita in, dove finora ha dimostrato di essere veramente più forte delle avversarie, soprattutto se non commette errori. A ...

