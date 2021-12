Sci alpino, Mikaela Shiffrin positiva al Covid: quante gare salta? Addio Lienz, incognita Zagabria e Maribor (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiude nei peggiore dei modi il 2021 per Mikaela Shiffrin. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha annunciato di essere risultata positiva al Covid-19 e di essere già in isolamento, fortunatamente asintomatica. Una brutta notizia per la nativa di Vail, in Colorado, che come lei stessa ha annunciato, ha già chiuso il suo anno dal punto di vista agonistico. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022, infatti, prevede ancora due impegni in quel di Lienz, ma per la tre volte vincitrice della Sfera di Cristallo, il mirino va molto oltre. Niente gigante e slalom sulle nevi austriache, ma il pensiero è già al 2022. Già, ma quando potrà davvero tornare in azione la leader della classifica generale? Se tutto andrà per il meglio, ovvero potrà negativizzarsi in tempi stretti, ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 dicembre 2021) Si chiude nei peggiore dei modi il 2021 per. La fuoriclasse statunitense, infatti, ha annunciato di essere risultataal-19 e di essere già in isolamento, fortunatamente asintomatica. Una brutta notizia per la nativa di Vail, in Colorado, che come lei stessa ha annunciato, ha già chiuso il suo anno dal punto di vista agonistico. La Coppa del Mondo di scifemminile 2021-2022, infatti, prevede ancora due impegni in quel di, ma per la tre volte vincitrice della Sfera di Cristallo, il mirino va molto oltre. Niente gigante e slalom sulle nevi austriache, ma il pensiero è già al 2022. Già, ma quando potrà davvero tornare in azione la leader della classifica generale? Se tutto andrà per il meglio, ovvero potrà negativizzarsi in tempi stretti, ...

