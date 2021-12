Scenata di gelosia per Sophie e Basciano al GF Vip, c’entra Jessica: “Mi ha dato fastidio, devi stare attento!” – VIDEO (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima “Scenata” di gelosia per Sophie e Alessandro Basciano. Festeggiando il compleanno di Jessica Selassiè, la princess ha leccato lo champagne dal petto dell’ex tentatore scatenando la gelosia della Codegoni. Scenata di gelosia per Sophie e Basciano: c’entra Jessica Successivamente Alessandro si è tolto lo champagne dal petto e Sophie ha confessato di non aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 27 dicembre 2021) Prima “” dipere Alessandro. Festeggiando il compleanno diSelassiè, la princess ha leccato lo champagne dal petto dell’ex tentatore scatenando ladella Codegoni.diperSuccessivamente Alessandro si è tolto lo champagne dal petto eha confessato di non aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Natie_Official : Scenata di gelosia da parte di Sophie nei confronti di Alessandro, quando è stata lei ad architettare lo spogliare… - blogtivvu : Scenata di gelosia per Sophie e Basciano al GF Vip, c’entra Jessica: “Mi ha dato fastidio, devi stare attento!” – V… - GiuseppeporroIt : 'No, non mi è piaciuto', l'inaspettata scenata di gelosia di Sophie nei confronti di Basciano: c'entra Jessica… - martaacurci : RT @VirgoGu80025754: Ma Barù e Davide che si fingono fidanzati con annessa scenata di gelosia da parte di Barù perché Davide sta con quello… - IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni fa una scenata di gelosia ad Alessandro Basciano (e c’entra Jessica Selassiè) Durante la… -