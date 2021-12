Scacco matto di Manchin a Biden: quale dei due Joe è il vero presidente? (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Una buona soluzione al suo problema sarebbe di unirsi a noi. Sarebbe trattato con rispetto e nella maggioranza dei casi si troverebbe in sintonia con il suo nuovo partito”. Parla Mitch McConnell, leader della minoranza al Senato, in un'intervista alla Fox News mentre incoraggiava Joe Manchin, senatore democratico del West Virginia, ad abbandonare il suo partito e divenire repubblicano. Nella stessa rete conservatrice di Rupert Murdoch pochi giorni prima Manchin aveva annunciato che non poteva appoggiare il Build Back Better (BBN), il disegno di legge approvato alla Camera sulle infrastrutture “soffici”. I democratici speravano che Biden avrebbe convinto il ricalcitrante Manchin ad appoggiarlo. La Casa Bianca e i legislatori democratici alla Camera e al Senato avevano negoziato per mesi per convincere il senatore ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 dicembre 2021) “Una buona soluzione al suo problema sarebbe di unirsi a noi. Sarebbe trattato con rispetto e nella maggioranza dei casi si troverebbe in sintonia con il suo nuovo partito”. Parla Mitch McConnell, leader della minoranza al Senato, in un'intervista alla Fox News mentre incoraggiava Joe, senatore democratico del West Virginia, ad abbandonare il suo partito e divenire repubblicano. Nella stessa rete conservatrice di Rupert Murdoch pochi giorni primaaveva annunciato che non poteva appoggiare il Build Back Better (BBN), il disegno di legge approvato alla Camera sulle infrastrutture “soffici”. I democratici speravano cheavrebbe convinto il ricalcitrantead appoggiarlo. La Casa Bianca e i legislatori democratici alla Camera e al Senato avevano negoziato per mesi per convincere il senatore ...

