Sbarchi senza fine, è invasione anche a Natale: superati i 65mila, quasi il doppio del 2020 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic — Sbarchi sestuplicati dal 2019: è il regalino di Natale presentato congiuntamente dalla sinergia — diremmo quasi perfetta, a suo modo — tra solerti Ong, instancabili scafisti e un Viminale prono ai diktat dei primi due. Ha superato infatti la quota 65mila il numero di clandestini sbarcati sulle nostre coste nel 2021, (dati e grafico ministero dell’Interno), quasi il doppio del 2020 e sei volte di più del 2019. L’oliatissima macchina dell’accoglienza non si è fermata nemmeno nel fine settimana natalizio. Le strenne, in questo caso, sono migliaia di immigrati riversatisi sulle nostre coste, mentre un giudice stabiliva che speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non è reato e archiviava il caso di Carola Rackete, comunicando a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic —sestuplicati dal 2019: è il regalino dipresentato congiuntamente dalla sinergia — diremmoperfetta, a suo modo — tra solerti Ong, instancabili scafisti e un Viminale prono ai diktat dei primi due. Ha superato infatti la quotail numero di clandestini sbarcati sulle nostre coste nel 2021, (dati e grafico ministero dell’Interno),ildele sei volte di più del 2019. L’oliatissima macchina dell’accoglienza non si è fermata nemmeno nelsettimana natalizio. Le strenne, in questo caso, sono migliaia di immigrati riversatisi sulle nostre coste, mentre un giudice stabiliva che speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non è reato e archiviava il caso di Carola Rackete, comunicando a ...

Advertising

LegaSalvini : SBARCHI SENZA SOSTA: COSTE ITALIANE AL COLLASSO - Claudio52330251 : RT @Alexanderxxvii1: Gli sbarchi di migranti proseguono senza sosta. La situazione è insostenibile. Ondate di sbarchi di clandestini senza… - IrenaDosso : RT @ilgiornale: Cresce la pressione sulle coste italiane: dalla Sicilia alla Calabria, passando per il Salento, gli sbarchi di migranti pro… - TerroneDoc : RT @rihitster: Prima in inverno gli sbarchi si fermavano, quest’anno grazie a Lamorgese, arrivano senza sosta, però hanno chiuso i voli dal… - eliadome : RT @ilgiornale: Cresce la pressione sulle coste italiane: dalla Sicilia alla Calabria, passando per il Salento, gli sbarchi di migranti pro… -