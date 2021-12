Savino e Jovanotti annunciano la positività al Covid Il conduttore | «All’omicron bar»

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il cantante e ilsono risultati positivi alla variante La variante Omicron continua a colpire: ultimi contagiati,. Il cantante, nelle ultime ore, con un video su Tik Tok ha annunciato la sua. Ilradiofonico amico proprio diha poi confermato di essere positivo anche lui e ha scritto un post su Instagram. “Io e @lorenzojovabar, un locale malfamatissimo. Sto bene, non ho sintomi, magno da mane a sera…grazie a tutti!”. Leggi anche:e la dolce dedica per il compleanno della figlia Teresal’annuncio dellaEra stato lo stesso, sempre su Tik Tok, ad annunciare la ...

