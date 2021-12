Sasso: “Non solo vaccini, per sconfiggere il Covid a scuola servono aerazione e ventilazione. Lo dice anche l’Oms” (Di lunedì 27 dicembre 2021) "I dispositivi di aerazione e ventilazione che assicurano un efficace ricambio dell'aria sono un'arma fondamentale per contrastare la pandemia. Non solo vaccini e tracciamento, ma impianti di aerazione soprattutto nelle scuole". Così il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, su Facebook. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) "I dispositivi diche assicurano un efficace ricambio dell'aria sono un'arma fondamentale per contrastare la pandemia. None tracciamento, ma impianti disoprattutto nelle scuole". Così il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook. L'articolo .

Advertising

ProDocente : Sasso: “Non solo vaccini, per sconfiggere il Covid a scuola servono aerazione e ventilazione. Lo dice anche l’Oms” - ZPeppem : RT @orizzontescuola: Sasso: “Non solo vaccini, per sconfiggere il Covid a scuola servono aerazione e ventilazione. Lo dice anche l’Oms” htt… - orizzontescuola : Sasso: “Non solo vaccini, per sconfiggere il Covid a scuola servono aerazione e ventilazione. Lo dice anche l’Oms” - cactus_er : E ora ditemi come non dovrei frignare per un sasso di nome Min Yoongi... micio bastardo io mi preoccupo quanto cazz… - F_car_hub : Non fare mai rissa con i più piccoli...Ricorda più il sasso è piccolo più è difficile da spaccare....??? -