Saponangelo |  «Sorrentino non mi ha raccontato tanto | mi ha detto solo | ‘Sorridi | sei mia madre’»

Il Corriere della Sera intervista Teresa Saponangelo. In "È stata la mano di Dio" interpreta la madre di Paolo Sorrentino, morta insieme al padre nella casa di Roccaraso, quando il regista era ragazzo. Durante le riprese, racconta, Sorrentino non le ha detto tanto, a proposito di sua madre. «Non mi ha raccontato tanto, mi ha detto che faceva gli scherzi che si vedono, che era una giocherellona. Voleva che ne restituissi il carattere esuberante e allegro. Mi ha detto: Sorridi, sei mia madre. A Paolo ho chiesto solo una foto di lei, mi appartengono la sua allegria e soprattutto la sua malinconia. Ci ha fatto sentire il fischio che era un segnale della mamma per riconoscersi col marito. È diventata una delle cose più ...

