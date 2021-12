“Sapete cosa faceva?” Jessica Selassiè | la bomba sul sexy vip Ma scatta la censura del GF Vip

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Il 27 dicembre 2021Selassié ha compiuto 27 anni, un compleanno che ha festeggiato nella casa del GF Vip 6 insieme a tutti i coinquilini. Manuel, Lulù e Manila vanno nella Glass Room per prepararle alcuni cartelloni e palloncini; Biagio, invece, inizia a dare il via alla festa posizionandosi già in consolle per animare la serata. I concorrenti si nascondono nella stanza blu. Uscita dal Confessionale, la principessa si ritrova in una Casa completamente vuota ma, ad accoglierla, è Sophie la quale le mette una benda e la invita a sedersi su una delle sedie, rivolta con le spalle verso l’occhio. GF Vip 6, la rivelazione disu Michele Morrone Poi parte la musica e la principessa si ritrova tutti gli uomini della Casa a ballarle attorno e le concorrenti donne che con cappellini, trombette e cartelloni ...

Ultime Notizie dalla rete : Sapete cosa

Powned.it

La solache conta è fare esattamente ciò che ci va di fare, da soli o in compagnia! Se poi ... miumiu.com Look di Capodanno: che feste sarebbero senza un completo in velluto? Loche abbiamo ...Di occasioni per dimostrare a un superiore ciò chefare e mettervi in luce ne avete, non sprecatele! Leggi anche l'Oroscopo di domani per il Toro e per tutti i segni SCOPRIPREVEDE L'...Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore: un personaggio 'ignoto' ascolta un discorso fra Ezio e zia Ernesta e potrebbe trattarsi di Gemma ...Anticipazioni GF Vip di Lunedì 27 Dicembre: questi sono stati dei giorni piuttosto infuocati in casa, succederà di tutto in diretta.