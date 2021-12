Santiago a Napoli con papà Stefano De Martino per festeggiare il Capodanno

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Dopo il Natale trascorso con mamma Belen peradesso ci sono le vacanze conDesono a, è lì che passeranno insieme il, felici entrambi, anche se il conduttore stravede sempre per suo figlio, fa di tutto per lui, per sorprenderlo, per dimostrargli il suo amore, perché tutto si complica quando i genitori si separano.e Belen sono da sempre bravissimi a gestire tutto ed è anche grazie a questo che Deriesce a fare anche delle bellissime sorprese al suo bambino. “Quando voglio sorprenderelo vado a prendere a scuola senza avvisarlo, oppure lo porto a fare piccoli viaggi, solo io e lui” ha raccontato a Tele Sette. Poi ...

"Quando voglio sorprenderelo vado a prendere a scuola senza avvisarlo oppure lo porto a ... Fra questi viaggi, sembrerebbero non mancare quelli aventi come destinazione Napoli e le zone in cui ...Dopo il Natale trascorso con mamma Belen per Santiago adesso ci sono le vacanze con papà Stefano De Martino. Stefano e Santiago sono a Napoli, è lì che passeranno insieme il Capodanno, felici entrambi ...Come passano le vacanze la famiglia Rodriguez? Mentre Belen si trova in montagna con tutta la famiglia e la piccola Luna Marì, pare questa volta si assente Antonino dopo le vacanze di Natale insieme.