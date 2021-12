Sanremo Giovani 2022, Amadeus risponde a Francesco Monte sul caso di Ana Mena: ecco come l’ha zittito (Di lunedì 27 dicembre 2021) Francesco Monte ha scatenato una grossa polemica contro la partecipazione di Ana Mena al Festival di Sanremo, ma dopo qualche settimana di polemiche, Amadeus ha deciso di zittire l’ex tronista di Uomini e Donne. Cosa gli ha detto? Leggi anche: Sanremo 2022, cast ed esclusi: ecco chi sono i big in gara e i cantanti… L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 27 dicembre 2021)ha scatenato una grossa polemica contro la partecipazione di Anaal Festival di, ma dopo qualche settimana di polemiche,ha deciso di zittire l’ex tronista di Uomini e Donne. Cosa gli ha detto? Leggi anche:, cast ed esclusi:chi sono i big in gara e i cantanti… L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MIRTILLAway : RT @sanremohistory: 1984. Nasce la categoria Nuove Proposte a Sanremo, dedicata ai Giovani, in modo da dare ai Campioni il giusto peso dopo… - arual812 : RT @sanremohistory: 1984. Nasce la categoria Nuove Proposte a Sanremo, dedicata ai Giovani, in modo da dare ai Campioni il giusto peso dopo… - comunqueeandare : RT @sanremohistory: 1984. Nasce la categoria Nuove Proposte a Sanremo, dedicata ai Giovani, in modo da dare ai Campioni il giusto peso dopo… - sanremohistory : 1984. Nasce la categoria Nuove Proposte a Sanremo, dedicata ai Giovani, in modo da dare ai Campioni il giusto peso… - StevenT_Who : forse bisognerebbe cominciare a dare fiducia ai giovani, soprattutto a quelli capaci. Esempio: i miei genitori sess… -