Sanremo 2022 | ecco chi non vedremo accanto ad Amadeus | il rumor

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Chi non ci sarà a: ilNon molto tempo fa avevamo riportato la notizia, direttamente da Chi, secondo la qualeavrebbe avuto al suo fianco sul palco del Festival diFiorello e Alessia Marcuzzi. Ma non solo, sembra ormai ufficiale anche l’arrivo di Tommaso Paradiso, leader dei The Giornalisti, L'articolo proviene da Novella 2000.

Ormai al prossimo festival dimanca poco. Eppure non è ancora del tutto chiaro chi ci sarà, sul palco dell'Ariston per la kermesse condotta da Amadeus e in onda su Rai 1. Così, a fare un po' di chiarezza, ecco che ci pensa ...... potranno essere idealmente con noi 'collegandosi' con i nostri canali social e iniziando il... star del talent di "Amici di Mara De Filippi" e partecipante a2019; a loro se ne ...Il trasformista Luca Lombardo, dopo essere stato anche al festival di Sanremo, è stato ospite della trasmissione “AugureRai”.Ecco chi non dovremmo vedere accanto ad Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2022. Tutto sull'indiscrezione.