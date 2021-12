San Giorgio a Cremano | anziana senza bombola di ossigeno | interviene la polizia

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan– Unaaffetta da problemi respiratori aveva urgente bisogno d’ma il marito, impossibilitato ad aiutarla, ha chiesto aiuto alladi Stato. L’episodio è accaduto la sera del 25 dicembre a San(Napoli). Una donna, sottoposta a terapia d’, necessitava di una nuovama il marito, non avendo nessuno che potesse aiutarlo, ha telefonato al locale Commissariato delladi Stato inoltrando la richiesta d’aiuto. Gli agenti, comprendendo la difficoltà della coppia, si sono attivati e, recatisi in una farmacia di turno, hanno recuperato ladiconsegnandola in breve ...

