(Di lunedì 27 dicembre 2021) Laha un: si tratta di, 53 anni, difensore dei blucerchiati dal 1987 al 1993 prima di un’ultima esperienza a fine carriera nel 2002. Un ex giocatore quindi al posto di Massimo Ferrero sul trono massimo della società. In maglia doriaha vinto uno scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana e una Coppa delle Coppe. Ad annunciarecomeè stato il Consiglio d’Amministrazione del club. SITOSportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA MARCO LANNA NOMINATO NUOVO PRESIDENTE NEL CDA ANCHE PANCONI, ROMEI E BOSCO #SkySport #SkySerieA #Sampdoria #Lanna - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Marco Lanna è il nuovo presidente della Sampdoria - sportface2016 : #Sampdoria: Marco #Lanna è il nuovo Presidente - infoitsport : Sampdoria, Marco Lanna è il nuovo presidente del club - De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Per il post Ferrero, alla Samp c'è Marco Lanna -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Marco

Lanna è il nuovo presidente della, la decisione questa sera nel corso del proseguimento dell'assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. 53 anni, per ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Navigazione articoli Calcio,Lanna è il nuovo presidenteLanna nuovo presidente della Sampdoria – Marco Lanna è il nuovo Presidente della Sampdoria. L’ex giocatore di Roma e Sampdoria è stato eletto in serata dal cda blucerchiato e prende il posto di Massi ...Nuovo presidente per la Sampdoria, è Marco Lanna: la decisione questa sera nel corso del proseguimento dell'assemblea dei soci che si è svolta a Mestre nello studio di Gianluca Vidal. Lanna, 53 anni, ...