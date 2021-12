Samantha De Grenet mostra i segni dell’intervento: ecco com’è ridotta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Di recente Samantha De Grenet si è sottoposta ad un’operazione chirurgica al menisco, per via di un infortunio risalente a qualche mese fa La bella showgirl romana sta affrontando il periodo di convalescenza a seguito dell’intervento che i medici hanno effettuato con successo al suo menisco. Durante la scorsa estate, Samantha è rimasta vittima di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 27 dicembre 2021) Di recenteDesi è sottoposta ad un’operazione chirurgica al menisco, per via di un infortunio risalente a qualche mese fa La bella showgirl romana sta affrontando il periodo di convalescenza a seguitoche i medici hanno effettuato con successo al suo menisco. Durante la scorsa estate,è rimasta vittima di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

some_lulu : Mi esce spessissimo questa pubblicità sull'hashtag, giuro che ogni volta penso sia Samantha de Grenet #gfvip - zazoomblog : Samantha De Grenet è finita sotto i ferri: ecco come sta oggi la showgirl - #Samantha #Grenet #finita #sotto - perchenonapoli : mi esce questa sponsorizzazione tre volta al giorno e puntualmente penso che quella sia Samantha De Grenet - FelberHrade : RT @divanomat: oggi è bene ricordare che lo scorso anno stefania orlando per il suo compleanno non volle il suo dolce preferito perché sama… - lostjnpieces : per questo evento portate i sali a certi user sfigati di questo social che hanno già iniziato ad avere vuoti di mem… -