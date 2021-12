Salvini e imprese pressano Draghi: altre misure contro il caro bollette (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo potrebbe prendere ulteriori decisioni sul tema dei costi dell’energia entro questa settimana. A dare l’annuncio è stato il leader della Lega Matteo Salvini, che da settimane ormai esercita pressing affinché il governo vari nuove misure per evitare quello che lui ha definito “una bomba sociale”. “A me interessa mettere intorno allo stesso tavolo i ministri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologia e il presidente del Consiglio, che è consapevole della duplice emergenza covid e caro energia, che io metto sullo stesso piano. Ipotizzare di avere un inverno in lockdown per qualcuno al freddo e al buio rischia di essere una bomba sociale” ha dichiarato oggi Matteo Salvini, durante una conferenza stampa sul caro energia a Torbole Casaglia (Brescia). Proprio a Torbole il leader della ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il governo potrebbe prendere ulteriori decisioni sul tema dei costi dell’energia entro questa settimana. A dare l’annuncio è stato il leader della Lega Matteo, che da settimane ormai esercita pressing affinché il governo vari nuoveper evitare quello che lui ha definito “una bomba sociale”. “A me interessa mettere intorno allo stesso tavolo i ministri dello Sviluppo economico, della Transizione ecologia e il presidente del Consiglio, che è consapevole della duplice emergenza covid eenergia, che io metto sullo stesso piano. Ipotizzare di avere un inverno in lockdown per qualcuno al freddo e al buio rischia di essere una bomba sociale” ha dichiarato oggi Matteo, durante una conferenza stampa sulenergia a Torbole Casaglia (Brescia). Proprio a Torbole il leader della ...

Advertising

GiusEvangelista : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: «È urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Ed è necessario… - bennyfiorini : ?? #BOLLETTE: #FIORINI (LEGA), SI A PIANO NAZIONALE SICUREZZA ENERGETICA, FARE PRESTO ?? #lega #salvini… - Noiconsalvini : Matteo #Salvini: «È urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Ed è nece… - silviotzz : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: «È urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Ed è necessario… - JohSogos : RT @LegaSalvini: Matteo #Salvini: «È urgente proporre al presidente Draghi un Piano nazionale per la sicurezza energetica. Ed è necessario… -