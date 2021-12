Salina di Gaia, il nuovo singolo tra i ricordi dell’infanzia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà in radio dal 7 gennaio 2022 Salina di Gaia, il nuovo singolo estratto dall’album Alma, secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana. In Alma tutte le anime musicali e i mondi artistici di Gaia, pronta a tornare in radio nei primi giorni del 2022 con il singolo Salina. In Salina troviamo ricordi d’infanzia, caratterizzati da bellissimi momenti trascorsi in famiglia, come simbolo di rifugio e tranquillità. Salina è allora famiglia, rifugio, magia; il ricordo della propria infanzia in un piccolo paese nel mantovano, Salina, dove il nonno di Gaia ha costruito una casa che potesse tenere unita tutta la famiglia. La casa è simbolo di un luogo di aggregazione e di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Sarà in radio dal 7 gennaio 2022di, ilestratto dall’album Alma, secondo disco di inediti della cantautrice italo brasiliana. In Alma tutte le anime musicali e i mondi artistici di, pronta a tornare in radio nei primi giorni del 2022 con il. Introviamod’infanzia, caratterizzati da bellissimi momenti trascorsi in famiglia, come simbolo di rifugio e tranquillità.è allora famiglia, rifugio, magia; il ricordo della propria infanzia in un piccolo paese nel mantovano,, dove il nonno diha costruito una casa che potesse tenere unita tutta la famiglia. La casa è simbolo di un luogo di aggregazione e di ...

Advertising

inutile_canzone : RT @cuoreamaro__: se gaia non sarà alla registrazione per cantare salina mi incazzo - iWebRadio : Gaia: torna in radio dal 7 gennaio 2022 con il singolo “Salina” - cuoreamaro__ : se gaia non sarà alla registrazione per cantare salina mi incazzo - inutile_canzone : @gingapapapapa Gaia salina e marina + chega ultimo supereroi e la finestra di Greta -

Ultime Notizie dalla rete : Salina Gaia Gaia: ""Alma" è un viaggio introspettivo e sperimentale" Parliamo di Gaia, Francesca Michelin e Margherita Vicario : ""Ginga" è la nostra canzone insieme, ... Sean Paul , Childsplay Cuore amaro Salina Io e Te (De Leve) feat. Selton Paranauê feat. Tedua Sem Tu

Gaia ha svelato la tracklist del nuovo album 'Alma': tra i feat. anche Gemitaiz, Tedua e Francesca Michielin Sono 15 le canzoni che formano "Alma" , il nuovo disco di inediti di Gaia in uscita venerdì 29 ottobre. Tra queste spiccano interessanti collaborazioni: oltre a quella ... Salina 13. Io e Te (De Leve) ...

Gaia Gozzi - Salina: audio e testo della canzone Gingergeneration.it È “Salina” il nuovo singolo di Gaia È Salina il nuovo singolo di GAIA, in radio da venerdì 7 gennaio 2022. Il brano è contenuto nel suo nuovo progetto discografico ALMA (Sony Music Italy/Columbia Records), il secondo disco di inediti de ...

Parliamo di, Francesca Michelin e Margherita Vicario : ""Ginga" è la nostra canzone insieme, ... Sean Paul , Childsplay Cuore amaroIo e Te (De Leve) feat. Selton Paranauê feat. Tedua Sem TuSono 15 le canzoni che formano "Alma" , il nuovo disco di inediti diin uscita venerdì 29 ottobre. Tra queste spiccano interessanti collaborazioni: oltre a quella ...13. Io e Te (De Leve) ...È Salina il nuovo singolo di GAIA, in radio da venerdì 7 gennaio 2022. Il brano è contenuto nel suo nuovo progetto discografico ALMA (Sony Music Italy/Columbia Records), il secondo disco di inediti de ...