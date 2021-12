(Di lunedì 27 dicembre 2021) Tempo di lettura: 4 minuti- Un. È lache arriva dall’associazionedel distretto di(A.P.D.S.), presieduta dall’avvocato cassazionista Matteo Cardamone, che da anni è impegnato nelle attività di supporto all’avvocatura salernitana del settoree che sta lavorando all’istituzione, nel 2022, di un vero e proprio, che si inserisce in un contesto storico delicato per il settoreche subirà delle ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, un Osservatorio Distrettuale sulla Giustizia penale: la proposta degli #Avvocati #Penalisti **… -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno Osservatorio

anteprima24.it

... e realizzato dal gruppo di ricerca italianoBalcani e Caucaso Transeuropa, pone a ... Ne sono un esempio le tratte Torino per Bari - Lecce (2 treni), Napoli -(4 treni) e Reggio ......Savonardo professore di 'Comunicazione e Culture Giovanili' presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatore scientifico dell'...Salerno, una tromba d'aria al largo della città nella mattinata di oggi. Le immagini in diretta sui social [VIDEO] ...I dati Gimbe: in Campania ad oggi ci sono poco più di 34mila persone attualmente positive al Covid-19. Sono ventimila, i nuovi casi in poco più di una settimana. In Campania ad oggi ci sono poco più d ...