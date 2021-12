Salernitana, l'attacco doveva essere il punto forte (Di lunedì 27 dicembre 2021) c senza segnare le ultime quattro gare di campionato. L’attaccante della Salernitana Federico Bonazzoli ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze in Serie A contro l’Udinese (due reti, un assist). Solo contro il Cagliari ha preso parte attiva a più marcature nella competizione (quattro). L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro la Salernitana in Serie A, nel campionato 1998/1999. Quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione. La Salernitana non ha mai segnato in trasferta contro una squadra friulana in Serie A: 0-0 contro la Triestina, nel 1947, e 0-2 contro l’Udinese nel 1998. L’Udinese ha trovato il successo soltanto una volta nelle ultime sette gare interne contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 4P): 3-0 contro il ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 dicembre 2021) c senza segnare le ultime quattro gare di campionato. L’attaccante dellaFederico Bonazzoli ha preso parte a tre gol nelle sue ultime due presenze in Serie A contro l’Udinese (due reti, un assist). Solo contro il Cagliari ha preso parte attiva a più marcature nella competizione (quattro). L’Udinese ha vinto entrambi i precedenti contro lain Serie A, nel campionato 1998/1999. Quella campana è, assieme al Modena (4/4), una delle due squadre contro cui i friulani hanno registrato il 100% di successi nella competizione. Lanon ha mai segnato in trasferta contro una squadra friulana in Serie A: 0-0 contro la Triestina, nel 1947, e 0-2 contro l’Udinese nel 1998. L’Udinese ha trovato il successo soltanto una volta nelle ultime sette gare interne contro squadre neopromosse in Serie A (2N, 4P): 3-0 contro il ...

Advertising

FraLauricella : RT @FraLauricella: #SportMediaset ?? 574 reti nel girone di andata. Solo 7 le partite finite 0?-0?. L'Inter miglio attacco con 49 reti, Mila… - FraLauricella : #SportMediaset ?? 574 reti nel girone di andata. Solo 7 le partite finite 0?-0?. L'Inter miglio attacco con 49 reti,… - Rioda_dr : @giovwastaken oggi doveva segnare un attacco imbarazzante sugli esterni, non possiamo avere gente del genere. Non m… - kravotz : @Barbato_Gabriel Dopo 10 presenze da almeno 30 minuti non possono tornare in u23. Solidità difensiva? Ma se rischi… - Giovi9724 : @imFlaviooo Il Napoli a livello fisico e mentale stava meglio di noi, però ragazzi noi eravamo proprio mosci. Inolt… -