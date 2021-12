Ryan Reynolds e il suo nuovo film: Spirited (Di lunedì 27 dicembre 2021) R yan Reynolds ha mostrato sul suo profilo instagram un first look di Spirited, il suo nuovo film targato Apple Ryan Reynolds tornerà sui grandi schermi cinematografici con il nuovo film Spirited, insieme a Will Ferrell e Octavia Spencer. Proprio lo scorso Ottobre ha annunciato la fine delle riprese di Spirited. Proprio come riportato da Comic Book: Spirited sarà un musical basato su A Christmas Carol di Charles Dickens Di fatti non sorprende per niente che il first look del progetto venga rivelato proprio nel periodo natalizio. Il post condiviso da Ryan Reynolds sul suo profilo Instagram mostra una serie di scatti fotografici dei personaggi coinvolti nel ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 27 dicembre 2021) R yanha mostrato sul suo profilo instagram un first look di, il suotargato Appletornerà sui grandi schermi cinematografici con il, insieme a Will Ferrell e Octavia Spencer. Proprio lo scorso Ottobre ha annunciato la fine delle riprese di. Proprio come riportato da Comic Book:sarà un musical basato su A Christmas Carol di Charles Dickens Di fatti non sorprende per niente che il first look del progetto venga rivelato proprio nel periodo natalizio. Il post condiviso dasul suo profilo Instagram mostra una serie di scatti fotografici dei personaggi coinvolti nel ...

