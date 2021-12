Romina Power lascia tutti con il fiato sospeso: "Con Al Bano non so perché sia finita" (Di lunedì 27 dicembre 2021) Romina Power racconta di sé a Walter Veltroni e ricorda sua figlia Ylenia, morta nel 1994 in circostanze poco chiare. Romina non esita a parlare di ogni aspetto di sé dalla relazione con Al Bano, alla propria carriera finendo al triste ricordo della figlia dispersa. Proprio ad apertura dell'intervista Romina risponde alle domande su Al Bano e su come si sia trovata a vivere per tanto tempo a Cellino San Marco: "Acora oggi non so bene perché l'amore sia finito." Il primo dolore di Romina è stata la perdita del padre, famoso attore di Hollywood. "Mio padre", racconta in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, "purtroppo mi è stato rubato troppo presto: la vita ci ha regalato solo pochi anni insieme. I miei genitori si separarono quando avevo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 dicembre 2021)racconta di sé a Walter Veltroni e ricorda sua figlia Ylenia, morta nel 1994 in circostanze poco chiare.non esita a parlare di ogni aspetto di sé dalla relazione con Al, alla propria carriera finendo al triste ricordo della figlia dispersa. Proprio ad apertura dell'intervistarisponde alle domande su Ale su come si sia trovata a vivere per tanto tempo a Cellino San Marco: "Acora oggi non so benel'amore sia finito." Il primo dolore diè stata la perdita del padre, famoso attore di Hollywood. "Mio padre", racconta in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, "purtroppo mi è stato rubato troppo presto: la vita ci ha regalato solo pochi anni insieme. I miei genitori si separarono quando avevo ...

