Roma | uomo ucciso a coltellate il giorno di Natale | fermato un 39enne

(Di lunedì 27 dicembre 2021) D. A., rumeno di 39 anni, è statodai carabinieri, in esecuzione di un decreto della procura di Tivoli, perché indagato per l'omicidio di Constantin Horonceanu , connazionale di 63 anni, ...

Advertising

SkyTG24 : Uomo morto trovato in un campo vicino a #Roma: aperte le indagini - dr_liveislife : @IRubentismo @LisaMarinaro1 Roma l'ha costruita l'uomo...Napoli l'ho fatta direttamente 'o Patatern - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, uomo ucciso a coltellate il giorno di Natale - leggoit : Roma, uomo ucciso a coltellate il giorno di Natale - giangio87 : RT @SkyTG24: Uomo morto trovato in un campo vicino a #Roma: aperte le indagini -

Ultime Notizie dalla rete : Roma uomo

Si tratta di un 39enne Omicidio di Monterotondo a, c'è un fermo. Si tratta di un 39enne, che è stato fermato dai carabinieri, in esecuzione di un decreto della procura di Tivoli. L', originario della Romania, è indagato per l'omicidio di un ...Dai rilievi eseguiti, sotto la direzione del pm di turno della Procura di Tivoli, era emerso che l'era stato ucciso con diverse coltellate nella zona toracica.La scoperta del cadavere il giorno di Natale: uomo morto per accoltellamento Nella mattina del 25 dicembre i Carabinieri venivano avvisati del rinvenimento del cadavere da un volontario della Comunità ...D.A., rumeno di 39 anni, è stato fermato dai carabinieri, in esecuzione di un decreto della procura di Tivoli, perché indagato per l'omicidio di Constantin Horonceanu, ...