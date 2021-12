Roma, terribile incidente: auto si ribalta, grave una donna (FOTO) (Di lunedì 27 dicembre 2021) grave incidente stradale oggi, lunedì 27 dicembre 2021, a Roma lungo la Via Collatina in zona Tor Sapienza. A scontrarsi, in una dinamica ancora da accertare, sono stati due mezzi, sono stati due veicoli. Ad avere la peggio è stata una donna, alla guida di uno dei due veicoli, portata in Ospedale in gravi condizioni. Roma, terribile incidente a Tor Sapienza: 61enne in codice rosso Il sinistro si è verificato intorno 15:49. Sul posto, esattamente in via Collatina all’altezza del numero civico 295, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato. L’urto, tremendo, è avvenuto tra due autovetture, un’utilitaria ed una Jeep: in particolare i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente alla guida del fuoristrada dato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021)stradale oggi, lunedì 27 dicembre 2021, alungo la Via Collatina in zona Tor Sapienza. A scontrarsi, in una dinamica ancora da accertare, sono stati due mezzi, sono stati due veicoli. Ad avere la peggio è stata una, alla guida di uno dei due veicoli, portata in Ospedale in gravi condizioni.a Tor Sapienza: 61enne in codice rosso Il sinistro si è verificato intorno 15:49. Sul posto, esattamente in via Collatina all’altezza del numero civico 295, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e la Polizia di Stato. L’urto, tremendo, è avvenuto tra duevetture, un’utilitaria ed una Jeep: in particolare i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il conducente alla guida del fuoristrada dato ...

