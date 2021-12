Roma: Pellegrini si taglia ferie, al lavoro a Trigoria (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lorenzo Pellegrini torna a lavorare a Trigoria. Il capitano della Roma si è tagliato tre giorni di ferie e da oggi riprende ad allenarsi per farsi trovare al meglio quando anche il resto della squadra ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 dicembre 2021) Lorenzotorna a lavorare a. Il capitano dellasi èto tre giorni die da oggi riprende ad allenarsi per farsi trovare al meglio quando anche il resto della squadra ...

