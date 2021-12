Roma | Maitland - Niles è il regalo di Natale per Mourinho

Advertising

DiMarzio : Tutti i dettagli dell'operazione della @OfficialASRoma con l'@Arsenal per @MaitlandNiles - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, si avvicina @MaitlandNiles dell'@Arsenal - marcoconterio : ?? ???? Confermate le indiscrezioni di ieri di ESPN, la #Roma è vicina al prestito con diritto di riscatto di Ainsley… - siamo_la_Roma : ?? #MaitlandNiles e i rigori ?? L'inglese è infallibile ?? Eccone alcuni (VIDEO) #ASRoma - andreastoolbox : Roma: chi è Maitland-Niles, dal Mondiale U20 vinto con Tomori ai numeri con l'Arsenal | Sky Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Maitland

, 27 dicembre 2021 - Il primo rinforzo per il mercato di gennaio dellapotrebbe essere Ainsley- Niles . La dirigenza pesca ancora una volta dalla Premier League per regalare a Jose Mourinho un altro prospetto giovane con il quale lavorare nella seconda ...Passi avanti trae Arsenal , si avvicina il possibile ingaggio di Ainsley- Niles. L'esterno 24enne è accostato da più parti al club giallorosso, in Inghilterra come in Italia , ma per Ugo Trani non è il ...Fiorentina scatenata. Sul sito ufficiale il comunicato "10 proposte per un calcio sostenibile e regole più chiare per i procuratori" ...Tutto sul nuovo obiettivo dei giallorossi: poco utilizzato a Londra, diventerebbe la risorsa essenziale per l'allenatore ...