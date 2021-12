Roma, incidente alle prime luci in tangenziale: traffico in tilt per un’ora (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Il lunedì non è iniziato nel migliore dei modi per molti automobilisti Romani in transito verso il lavoro dopo le scorpacciate del fine settimana natalizio. Soprattutto per chi era in transito sulla nuova circonvallazione interna, con la galleria della tangenziale chiusa un’ora a causa di un incidente stradale. L’impatto è avvenuto intorno alle 7,30 di questa mattina fra fra Salaria e Nomentana, direzione San Giovanni. Leggi anche: Roma, morto nell’incidente alla vigilia di Natale: chi è la vittima, aveva solo 30 anni La dinamica dell’impatto a Roma Qui, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura andando ad impattare contro le pareti del tunnel e accartocciando la propria auto. Il conducente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021). Il lunedì non è iniziato nel migliore dei modi per molti automobilistini in transito verso il lavoro dopo le scorpacciate del fine settimana natalizio. Soprattutto per chi era in transito sulla nuova circonvallazione interna, con la gria dellachiusaa causa di unstradale. L’impatto è avvenuto intorno7,30 di questa mattina fra fra Salaria e Nomentana, direzione San Giovanni. Leggi anche:, morto nell’alla vigilia di Natale: chi è la vittima, aveva solo 30 anni La dinamica dell’impatto aQui, il conducente di un’auto ha perso il controllo della vettura andando ad impattare contro le pareti del tunnel e accartocciando la propria auto. Il conducente ...

