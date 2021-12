Roma, Ibanez non si pone limiti: “Nel 2022 vorrei vincere tutto. Mourinho? Mi aiuta tanto” (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il difensore della Roma, Roger Ibanez, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della stagione in corso e del rapporto con Josè Mourinho: “Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancora tanto e lavorare di più. Come l’anno scorso, quando subiamo gol, non riusciamo subito a rialzarci: dobbiamo lavorare su questo. Mourinho? Parlo portoghese e italiano, riesco a capirlo bene e mi aiuta tanto. È sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato, cerca di stare il più vicino possibile alla squadra. Sa tutto di noi calciatori. Nel 2022 vorrei vincere tutto”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il difensore della, Roger, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato della stagione in corso e del rapporto con Josè: “Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancorae lavorare di più. Come l’anno scorso, quando subiamo gol, non riusciamo subito a rialzarci: dobbiamo lavorare su questo.? Parlo portoghese e italiano, riesco a capirlo bene e mi. È sempre stato al nostro fianco da quando è arrivato, cerca di stare il più vicino possibile alla squadra. Sadi noi calciatori. Nel”. SportFace.

