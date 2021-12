Roma, Ibanez: «Convocato nell’Italia? Sarà il tempo a deciderlo» (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato della possibilità di giocare in futuro per la Nazionale italiana: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Roger Ibanez, difensore della Roma, ha parlato della possibilità di giocare per l’Italia. DICHIARAZIONI – «Sono brasiliano ma è una cosa su cui dobbiamo ancora riflettere, meglio non dire molto sul tema perché ho anche il passaporto italiano. E preferisco sia il tempo a decidere. Vorrei che il 2022 continuasse nel solco di questo percorso di crescita, migliorando magari ancora come squadra. Fuori dal campo spero di avere sempre la mia famiglia al fianco e passare ancora più tempo con loro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roger, difensore della, ha parlato della possibilità di giocare in futuro per la Nazionale italiana: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Roger, difensore della, ha parlato della possibilità di giocare per l’Italia. DICHIARAZIONI – «Sono brasiliano ma è una cosa su cui dobbiamo ancora riflettere, meglio non dire molto sul tema perché ho anche il passaporto italiano. E preferisco sia ila decidere. Vorrei che il 2022 continuasse nel solco di questo percorso di crescita, migliorando magari ancora come squadra. Fuori dal campo spero di avere sempre la mia famiglia al fianco e passare ancora piùcon loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

