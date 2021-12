Roma, due cani chiusi in casa per giorni e abbandonati tra la sporcizia: nei guai due giovani (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma – Due persone sono state denunciate per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell’Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Torri, personale della Polizia di Stato, Distretto Casilino, e Guardie Zoofile. All’interno di un appartamento gli agenti hanno trovato due cani, un pastore tedesco e un pitbull, che si trovavano da diversi giorni chiusi in casa in uno stato di completo abbandono. Gli operanti hanno contattato immediatamente il personale veterinario per le cure degli animali e identificato due persone, un cittadino di nazionalità italiana di 23 anni e una ragazza di 19, quali responsabili degli animali. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Per dovere di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 dicembre 2021)– Due persone sono state denunciate per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell’Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale diCapitale, IV Gruppo Torri, personale della Polizia di Stato, Distretto Casilino, e Guardie Zoofile. All’interno di un appartamento gli agenti hanno trovato due, un pastore tedesco e un pitbull, che si trovavano da diversiinin uno stato di completo abbandono. Gli operanti hanno contattato immediatamente il personale veterinario per le cure degli animali e identificato due persone, un cittadino di nazionalità italiana di 23 anni e una ragazza di 19, quali responsabili degli animali. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria. Per dovere di ...

