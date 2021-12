Roma, delirio a bordo del treno: urla e manda in tilt le porte davanti a tutti. Pendolari fermi sotto la pioggia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Eur Magliana. Un attacco di panico improvviso all’interno del ”trenino” che collega Roma e Ostia. E la paura tra gli spettatori rimasti increduli davanti alla scena. Una donna ha iniziato improvvisamente ad inveire all’interno dei vagoni del treno a causa delle luci che si erano momentaneamente spente all’interno del mezzo. In molto l’hanno vista entrare e uscire dai vagoni in preda a convulsioni dettate dal panico. Il treno intanto si è bloccato dopo aver tirato continuamente le porte e ha dovuto momentaneamente arrestare la sua corsa. Leggi anche: Tragedia sulla Roma-Napoli: travolto e ucciso da un treno a 17 anni La folle dinamica in metro a Roma Il treno della stazione Eur Magliana in direzione Ostia ha, in genere, bisogno di fare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) Eur Magliana. Un attacco di panico improvviso all’interno del ”trenino” che collegae Ostia. E la paura tra gli spettatori rimasti incredulialla scena. Una donna ha iniziato improvvisamente ad inveire all’interno dei vagoni dela causa delle luci che si erano momentaneamente spente all’interno del mezzo. In molto l’hanno vista entrare e uscire dai vagoni in preda a convulsioni dettate dal panico. Ilintanto si è bloccato dopo aver tirato continuamente lee ha dovuto momentaneamente arrestare la sua corsa. Leggi anche: Tragedia sulla-Napoli: travolto e ucciso da una 17 anni La folle dinamica in metro aIldella stazione Eur Magliana in direzione Ostia ha, in genere, bisogno di fare ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, delirio a bordo del treno: urla e manda in tilt le porte davanti a tutti. Pendolari fermi sotto la pioggia - _Dani_DM : RT @Kapparar1: Girando per Roma, fuori dalle farmacie è un delirio. - Laura45770337 : RT @Kapparar1: Girando per Roma, fuori dalle farmacie è un delirio. - Kapparar1 : RT @Kapparar1: Girando per Roma, fuori dalle farmacie è un delirio. - SorryNs : RT @Kapparar1: Girando per Roma, fuori dalle farmacie è un delirio. -