Roma | cibo secco e umido alle colonie feline riconosciute

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Corboli: «Di certo molti gatti resteranno a bocca asciutta ed è per questo che per il prossimo anno chiediamo uno stanziamento maggiore»– Il Comune didistribuirà. Le domande dei referenti delledovranno essere presentate entro il prossimo 4 gennaio. Lo rende noto l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di. La spesa perCapitale sarà di 113.400 euro per tutto il 2022. Le domande dovranno essere presentate attraverso un apposito modulo. L’elenco dei referenti ammessi al ricevere il mangime sarà reso noto da una determinazione dirigenziale. «Data la limitata disponibilità della fornitura, ...

Corboli: «Di certo molti gatti resteranno a bocca asciutta ed è per questo che per il prossimo anno chiediamo uno stanziamento maggiore» ROMA - Il Comune ...Il Comune di Roma distribuirà cibo secco e umido alle colonie feline riconosciute. Le domande presentate entro il prossimo 4 gennaio ...