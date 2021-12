Roma, ansia Pellegrini: la decisione del capitano ha spiazzato tutti (Di lunedì 27 dicembre 2021) In attesa del rientro dopo l’infortunio, il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha preso una decisione che ha sorpreso tutti. La Roma si prepara al ritorno in campo. La squadra di Mourinho ha attraversato un avvio di stagione complesso, fatto di tanti alti e bassi e di una ricerca costante di continuità. I giallorossi ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 27 dicembre 2021) In attesa del rientro dopo l’infortunio, ildellaLorenzoha preso unache ha sorpreso. Lasi prepara al ritorno in campo. La squadra di Mourinho ha attraversato un avvio di stagione complesso, fatto di tanti alti e bassi e di una ricerca costante di continuità. I giallorossi ad Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

_signofthetvmes : Spero davvero che Harry non sia in Italia perché starebbe probabilmente a Roma e io oggi vado a Roma per tre giorni… - rramengirl : a capodanno io e le mie amiche andiamo a roma a una festa in cui conosciamo solo un tipo sinceramente mi sta venend… - MassimoCosta6 : Che ansia... Hai voglia prima che l'Italia sia pronta per l'elettrico... - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #RomaSampdoria verso #RomaInter #Roma @TuttoASRoma24 #Calciomercato Roma, ansia Zanio… - svnflowerr0 : @tobsolonelyxx lasciamo stare che poi ho un ansia, in questi giorni è impossibile fare tamponi a roma -