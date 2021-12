Roma, abbandonati e rinchiusi dentro casa: salvati due cani in condizioni critiche (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma. Tenere con sé un cane, o un animale domestico di sorta, è anche una prova della propria responsabilità. Misura il sapersi prendere cura dell’altro con le dovute attenzioni e sensibilità. E, purtroppo, non è stato di certo questo il caso. La recente scoperta fatta dalla Polizia Locale ha confermato solo l’ennesimo dei tanti casi di abbandono e maltrattamento che spesso vanno a danno dei nostri amici a quattro zampe. Leggi anche: Pontina. Due cani abbandonati in strada, uno viene investito, l’altro prova a fuggire: lunghe file rinchiusi in un appartamento a Roma Due persone hanno subito denuncia per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell’Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale e Guardie ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021). Tenere con sé un cane, o un animale domestico di sorta, è anche una prova della propria responsabilità. Misura il sapersi prendere cura dell’altro con le dovute attenzioni e sensibilità. E, purtroppo, non è stato di certo questo il caso. La recente scoperta fatta dalla Polizia Locale ha confermato solo l’ennesimo dei tanti casi di abbandono e maltrattamento che spesso vanno a danno dei nostri amici a quattro zampe. Leggi anche: Pontina. Duein strada, uno viene investito, l’altro prova a fuggire: lunghe filein un appartamento aDue persone hanno subito denuncia per abbandono e maltrattamento di animali a seguito di un intervento congiunto, eseguito in via dell’Archeologia, da parte delle pattuglie della Polizia Locale diCapitale e Guardie ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, abbandonati e rinchiusi dentro casa: salvati due cani in condizioni critiche - CorridoniLuis : Da Montesacro, Tor Bella Monaca, Prati, viaggio tra i rifiuti della Capitale abbandonati (e non raccolti) a Natale - curlyganboy : @noeemisimone dai noemi prossima volta che vengo a roma ci mettiamo ad esplorare luoghi abbandonati - CarloCvincen : @GiovaQuez Era il 1945 finira da poco la guerra a Roma c'erano tanti bambini abbandonati in mezzo ad un degrado per… - Donatel58978575 : RT @Kurghen1: @durezzadelviver Anche a Roma confermo che ci sono persone he non sanno che pesci pigliare. Abbandonati. -