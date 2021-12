Roberto Mancini si aggiudica il Tapiro d’Oro del 2021: questa sera a Striscia la Notizia (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovo appuntamento con Striscia la Notizia, (Canale 5, ore 20.35). questa sera, Tapiro d’Oro a Roberto Mancini: ecco tutte le anticipazioni della serata. Roberto Mancini e il Tapiro d’Oro, tutte le anticipazioni Stasera a Striscia la Notizia, il programma di informazione ideato da Antonio Ricci, l’Italia di Roberto Mancini; ecco che dopo il trionfo dell’estate scorsa agli Europei, rischia di non accedere ai prossimi Mondiali di calcio. Complice il mancato primato nel girone di qualificazione e uno spareggio da brividi. Stasera a Striscia la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 dicembre 2021) Nuovo appuntamento conla, (Canale 5, ore 20.35).: ecco tutte le anticipazioni dellata.e il, tutte le anticipazioni Stala, il programma di informazione ideato da Antonio Ricci, l’Italia di; ecco che dopo il trionfo dell’estate scorsa agli Europei, rischia di non accedere ai prossimi Mondiali di calcio. Complice il mancato primato nel girone di qualificazione e uno spareggio da brividi. Stala ...

