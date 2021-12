Riscatto della laurea, al via la campagna Inps. Ecco quanto costa, chi può usufruirne e come presentare domanda - ISTRUZIONI (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' cominciata la campagna di comunicazione per il Riscatto della laurea e per il Riscatto della laurea agevolato che consente per i periodi che si collocano nel sistema contributivo un risparmio fino al... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 dicembre 2021) E' cominciata ladi comunicazione per ile per ilagevolato che consente per i periodi che si collocano nel sistema contributivo un risparmio fino al...

Advertising

Skysurfer72 : @Danvesfood Ripeto.. non è così… quel -200 è già stato coperto con 150 della ricapitalizzazione e i 30 del riscatto… - piodepaolo1 : quelli che vengono chiamati i 'martiri di Otranto', in realtà, non sono martiri della fede ma sono gli otrantini pr… - g_ambro : Si tratta della Rossa più attesa degli ultimi anni, proprio perché su di essa confidano gli appassionati nella sper… - Ilsaggiopetty : RT @radiopopmilano: ?? #26dicembre 2021 ?? ?? La Lombardia non ha imparato niente dal disastro della primavera 2020 ?? Una storia di riscatto… - AntonellaColoru : RT @radiopopmilano: ?? #26dicembre 2021 ?? ?? La Lombardia non ha imparato niente dal disastro della primavera 2020 ?? Una storia di riscatto… -