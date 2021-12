Ripresi a Vienna i negoziati sul nucleare iraniano Israele | pronti ad azioni contro Teheran anche da soli

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Per Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, oltre agli Stati Uniti presenti indirettamente, l'obiettivo è un intesa per fermare il programma di armamentiin cambio della revoca delle ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ripresi Vienna

San Marino Rtv

Per Russia, Cina, Francia, Gran Bretagna e Germania, oltre agli Stati Uniti presenti indirettamente, l'obiettivo è un intesa per fermare il programma di armamenti iraniano in cambio della revoca delle ...... l'accordo è entrato in una fase di stallo e in primavera erano stati avviati adei colloqui per rilanciarlo. Dopo una pausa di oltre cinque mesi, i colloqui sonoil 29 novembre nella ...Israele, la strategia contro lo 'tsunami Omicron': test della quarta dose sul personale sanitario. Arrivano le pillole Pfizer di Rossella Tercatin. Una infermiera dello Sheba Medical Center riceve la ...«Onorata di essere stata scelta - ha detto Rahminov sul sito Facebook dell'ospedale - Ho fiducia nei vaccini». Si chiama Orna Rahminov ed è infermiera presso l'ospedale Shbea di Tel Aviv. Ultimo aggio ...