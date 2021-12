Rinnovo Insigne, pronto un quadriennale da Toronto: i dettagli (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il Rinnovo di Insigne tiene banco in casa Napoli e nelle ultime ore sarebbe spuntata un’offerta da Toronto per un quadriennale con uno stipendio aumentato Continua a tenere banco la situazione Rinnovo di Insigne in casa Napoli. Il capitano azzurro ancora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e potrebbe, tra qualche giorno, trovare l’accordo con altre squadre. In questi giorni è forte l’interesse del Toronto, che sarebbe pronto ad offrire un contratto quadriennale da 7 milioni per l’esterno italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che indica anche come sia difficile che la cessione del capitano avvenga già a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ilditiene banco in casa Napoli e nelle ultime ore sarebbe spuntata un’offerta daper uncon uno stipendio aumentato Continua a tenere banco la situazionediin casa Napoli. Il capitano azzurro ancora non ha trovato l’accordo con De Laurentiis e potrebbe, tra qualche giorno, trovare l’accordo con altre squadre. In questi giorni è forte l’interesse del, che sarebbead offrire un contrattoda 7 milioni per l’esterno italiano. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che indica anche come sia difficile che la cessione del capitano avvenga già a gennaio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

