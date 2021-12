Riforma Pensioni 2022 | prepensionamento a 60 e 63 anni | Come fare con APE e OD

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Una volta venuta meno “Quota 100”, non ci sarà solo “Quota 102” per aiutare i lavoratori che vogliono uscire in anticipo dal mondo del lavoro. Il disegno di Legge di Bilancioha infatti prorogato e ampliato anche la cosiddetta Opzione Donna e l’ APE Sociale, ossia quella indennità di accompagnamento alla pensione che potrà aversi già dall’età di 63, in presenza di alcuni requisiti. Si tratta di un’indennità calcolatala futura pensione, con un importo massimo di 1.500 euro mensili, a carico dello Stato e a sostegno del lavoratore dai 63in su, fino al compimento del requisito anagrafico previsto dalla legge per la pensione di vecchiaia. A oggi, l’APE Sociale è rivolta solo a chi appartiene a specifiche categorie.: I ...

Fra le novità per il pensionamento nel 2022 c'è la permanenza e il rafforzamento dell'Ape Sociale. E resta anche la Quota 41 per i lavoratori precoci. Ladelleci sarà. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, lo ha ribadito nel corso della conferenza stampa di fine anno e anche a margine dell'incontro coi sindacati a Palazzo Chigi ......e l'implementazione della previdenza complementare come unico mezzo per avere in futuro... mentre si lavora alle nuove misure per giovani e donne da inserire nella prossimaIl testo arriva in Commissione a Montecitorio dopo il sì incassato al Senato con 215 voti a favore. Previsti sgravi per le famiglie e le imprese. Novità per le aliquote Irpef e bollette rateizzate ...Riforma pensioni, la Legge di bilancio ha introdotto 8 nuove attività gravose che possono accedere all'Ape social e andare prima in quiescenza ...