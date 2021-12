Riforma fisco | per i manager vantaggio doppio 368 euro rispetto agli operai 162 euro

Advertising

Unonessunocent1 : RT @sologiuma: @Mirandola59 Le lodi al grande burocrate fanno dimenticare la vera realtà dl paese.. Credono ke faccia miracoli, ma x ora re… - FirenzePost : Riforma fisco: per i manager vantaggio (368 euro) doppio rispetto agli operai (162 euro) - rotaruchristina : RT @romatoday: Con la riforma del Fisco 162 euro agli operai e 368 ai dirigenti - romatoday : Con la riforma del Fisco 162 euro agli operai e 368 ai dirigenti - telodogratis : Con la riforma del Fisco 162 euro agli operai e 368 ai dirigenti -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma fisco

Sono online sul sito dell'Agenzia delle entrate la circolare interpretativa n. 18/2021 contenente gli aggiornamenti definitivi sulladella disciplina delle società controllate estere ( Controlled foreign companies ) e il provvedimento del 27 dicembre 2021 , firmati oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, con i nuovi ...Se, come dice il presidente Marattin, ci sono voluti sei mesi per prepararne il terreno, ben di piu' immaginiamo necessiti l'esame del testo proposto dal Governo (per la precedentefiscale il ...La riduzione di imposta in valore assoluto, si legge nello studio, è maggiore nelle classi di reddito medio-alte, con un beneficio medio di circa 765 euro per i contribuenti con reddito imponibile tra ...Come cambiano le buste paga con l'intervento su aliquote e detrazioni: lo studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Due terzi della platea ha un ...