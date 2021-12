Rientro in classe, anche Rusconi (ANP) lancia l’allarme: “La ripresa sarà preoccupante. Scuole subissate da segnalazioni di contagi” (Di lunedì 27 dicembre 2021) La ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia si prospetta tutt'altro che semplice. A lanciare l'allarme il presidente dell'Anp Roma, Mario Rusconi che, premettendo che "la parte amministrativa delle Scuole continua a lavorare anche durante i periodi di sospensione delle attività didattiche" denuncia come "i Dirigenti e le segreterie sono subissati, in queste ore, da mail di casi di studenti, familiari, docenti o personale Ata infetti da Covid". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 dicembre 2021) Ladelle lezioni dopo la pausa natalizia si prospetta tutt'altro che semplice. Are l'allarme il presidente dell'Anp Roma, Marioche, premettendo che "la parte amministrativa dellecontinua a lavoraredurante i periodi di sospensione delle attività didattiche" denuncia come "i Dirigenti e le segreterie sono subissati, in queste ore, da mail di casi di studenti, familiari, docenti o personale Ata infetti da Covid". L'articolo .

Advertising

Tag24news : Con la Variante Omicron che avanza nel nostro paese uno dei nodi da risolvere è quello relativo al rientro a scuola… - viale66 : RT @orizzontescuola: Rientro in classe, Giannelli (ANP) vuole le mascherine FFp2 per tutti: “Evitiamo corse dell’ultimo momento” https://t.… - ProDocente : Rientro in classe, Giannelli (ANP) vuole le mascherine FFp2 per tutti: “Evitiamo corse dell’ultimo momento” - orizzontescuola : Rientro in classe, Giannelli (ANP) vuole le mascherine FFp2 per tutti: “Evitiamo corse dell’ultimo momento” - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Covid, intera classe in quarantena durante le feste di Natale dopo il tampone negativo… -