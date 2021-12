Ridurre la dipendenza da petrolio | il piano dell’Angola

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic – Da tempo il governoè impegnato a diversificare l’economia al fine diladal. Diverse le strade seguite in tal senso, tra cui quella dello sfruttamento dei giacimenti di diamanti e della loro lavorazione in loco. Tuttavia questo, per quanto importante, non basta da solo a stimolare un robusto sviluppo economico. Necessario dunque investire in altri settori: uno dei più promettenti è quello logistico. I 21 nuovi centri logisticiAl momento quasi tutte le merci viaggiano su gomma, circostanza che rende il loro trasporto eccessivamente costoso. Senza considerare poi i problemi legati alla mancanza di strade asfaltate che rende difficili (quando non impossibili) le consegne in caso di piogge. L’esecutivo ha così deciso di stanziare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ridurre dipendenza

Il Primato Nazionale

In passato i sistemi decentralizzati esistevano più perladai collegamenti di rete che per eseguire task. Ma questo sta cambiando. L'IoT, per definizione, ha sempre comportato ...... in tale ottica ci si riferisce alla politica energetica, non vi è dubbio che, peri rischi ...indispensabile strumento di stabilizzazione dei prezzi nel tempo e di riduzione della...Gli esperti di Red Hat esplorano sei temi di fondo che i responsabili IT dovranno comprendere e affrontare nel corso dei prossimi dodici mes ...TREVISO - Alla ripresa delle imprese trevigiane e padovane e, più in generale, venete rischia di venir meno l'energia. In senso letterale, perché i rincari delle fonti ...