Ricciardi | Si va verso 100mila contagi al giorno Lockdown per non vaccinati

(Di lunedì 27 dicembre 2021) L’Italia, investita dalla quarta ondata di Coronavirus, ha subito le conseguenze “delle scelte sbagliate di altri”, afferma l’esperto di Igiene Pubblica, Walter, consulente del ministro della Salute Speranza.“Non è un caso che le 3 varianti che hanno caratterizzato il 2021, siano arrivate da Paesi simbolo”, dicecitando il Regno Unito, “che non ha fatto nulla per fermare il virus”, l’India, “che aveva abbassato la guardia” e il Sudafrica, da dove arriva Omicron e dove “la copertura vaccinale è minima”. Parlare di quarta dose nel nostro Paese è “prematuro”, dichiara il docente della Cattolica di Milano. “Non si partirà prima di alcuni mesi, a maggio o giugno”, spiega. L’esperto è preoccupato dal picco di. “Andremo oltre ial”, ma, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi verso

'Non è un caso che le 3 varianti che hanno caratterizzato il 2021, siano arrivate da Paesi simbolo', dicecitando il Regno Unito, 'che non ha fatto nulla per fermare il virus', l'India, '..."A gennaio rialzo fortissimo di casi"/ "Omicron meno violenta ma temibile" Ci si sarebbe ... L'adozione del Regolamento potrebbe essere un primo utile passouna strategia più efficace ...L’Italia, investita dalla quarta ondata di Coronavirus, ha subito le conseguenze “delle scelte sbagliate di altri”, afferma l’esperto di Igiene Pubblica, Walter Ricciardi, consulente del ministro dell ...ROMA - In casa McLaren è tempo di tracciare un bilancio della stagione 2021, da poco conclusa, per poi proiettarsi verso il futuro. Il 2022 vedrà grossi cambiamenti nel mondiale di F1, con le novità d ...