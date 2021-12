Reggio Emilia, ipocrisia dem: il sindaco impone le mascherine e canta “Bella Ciao” ammassato al ristorante (Di lunedì 27 dicembre 2021) Reggio Emilia, 27 dic — Lo sappiamo da marzo 2020 — e anche da molto prima — per alcuni le regole sono «più regole» che per altri, e in questo senso il Pd ha dettato scuola: è successo anche a Reggio Emilia, feudo democratico, dove il sindaco Luca Vecchi e tutto il suo entourage (circa 25 persone) sono stati ripresi mentre cantavano l’immancabile Bella Ciao nel corso di una festa di Natale avvenuta in un locale al chiuso. Senza distanziamento e senza indossare le mascherine l’allegra comitiva cantava le strofe della noiosa nenia partigiana, abbracciandosi appassionatamente, mentre, all’esterno, i reggini erano costretti a circolare in centro, all’aperto, muniti di mascherina, per ordinanza varata dallo stesso Vecchi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 27 dicembre 2021), 27 dic — Lo sappiamo da marzo 2020 — e anche da molto prima — per alcuni le regole sono «più regole» che per altri, e in questo senso il Pd ha dettato scuola: è successo anche a, feudo democratico, dove ilLuca Vecchi e tutto il suo entourage (circa 25 persone) sono stati ripresi mentrevano l’immancabilenel corso di una festa di Natale avvenuta in un locale al chiuso. Senza distanziamento e senza indossare lel’allegra comitivava le strofe della noiosa nenia partigiana, abbracciandosi appassionatamente, mentre, all’esterno, i reggini erano costretti a circolare in centro, all’aperto, muniti di mascherina, per ordinanza varata dallo stesso Vecchi ...

Advertising

fattoquotidiano : Reggio Emilia, pugni e schiaffi alla moglie fino alla denuncia del figlio 12enne: condanna definitiva a 6 anni per… - SkyTG24 : Reggio Emilia, a 12 anni denuncia e fa condannare il padre per maltrattamenti - LauraPausini : 'UNA.NESSUNA.CENTOMILA' comunica il suo sostegno, con una donazione di 200.000 euro, a favore del centro antiviolen… - markorusso69 : RT @RadioGenova: Feste vietate per la plebe, non per la classe politica. Reggio Emilia, sindaco, consiglieri ed assessori cantano e ballano… - JlioCsa02370805 : RT @RadioGenova: Feste vietate per la plebe, non per la classe politica. Reggio Emilia, sindaco, consiglieri ed assessori cantano e ballano… -