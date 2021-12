Reggina | altri due casi di positività al Coronavirus | focolaio confermato

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 dicembre 2021) Laha divulgato una notizia spiacevole, relativa all’emergenza: due nuovi positivi nel gruppo squadra. Dopo i tre calciatori affetti da Covid-19 individuati in data 24 dicembre, contagiati totali pari a cinque appena dopo Santo Stefano. “La situazione resta costantemente monitorata, nel pieno rispetto del protocollo medico-sanitario. L’intero gruppo squadra continua a trovarsi in isolamento domiciliare, in attesa del ciclo di tamponi molecolari già previsto per il 30 dicembre“. Queste sono alcune delle parole comprese nel comunicato ufficiale di riferimento della, situazione da attenzionare accuratamente. Allarme non solo relativo alla Serie B, ma anche alla Serie A, come dimostra il rinvio di Udinese-Salernitana; situazione però ancor più compleanno per quanto concerne il campionato cadetto, con la ...