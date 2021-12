Regalo di Natale per la Lega. Terza condanna nel caso Lombardia Film Commission. Dopo i fiscalisti tocca anche all’elettricista (Di lunedì 27 dicembre 2021) Altra condanna nel caso Lombardia Film Commission. Alla luce dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sulla vendita di un capannone di Cormano, nel milanese, alla fondazione Lfc, partecipata dalla Regione, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici, è stato condannato a cinque anni di reclusione Francesco Barachetti, elettricista di Casnigo, in provincia di Bergamo. IL caso. Secondo gli inquirenti, la compravendita dell’immobile in provincia di Milano sarebbe stata gonfiata e nell’operazione sono coinvolte l’immobiliare Andromeda, la fondazione Lombardia Film Commission e alcune società ritenute vicine alla Lega. Il prezzo di vendita del capannone, in base alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 dicembre 2021) Altranel. Alla luce dell’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano sulla vendita di un capannone di Cormano, nel milanese, alla fondazione Lfc, partecipata dalla Regione, con cui sarebbero stati drenati 800mila euro di fondi pubblici, è statoto a cinque anni di reclusione Francesco Barachetti, elettricista di Casnigo, in provincia di Bergamo. IL. Secondo gli inquirenti, la compravendita dell’immobile in provincia di Milano sarebbe stata gonfiata e nell’operazione sono coinvolte l’immobiliare Andromeda, la fondazionee alcune società ritenute vicine alla. Il prezzo di vendita del capannone, in base alle ...

