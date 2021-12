Ravenna | cocaina nel bicchiere al posto della medicina | intossicata bambina di 5 anni

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 dicembre 2021) All’interno dellaaldi un farmaco diuretico, “un errore” dice il padredi cinquedallo stupefacente. È successo a, la seraVigilia di Natale. A dare l’allarme è stato il padrepiccola, preoccupato per le condizionifiglia che si era sentita subito male accusando un grave malore. In un primo momento è stata portata al pronto soccorso dell’Ospedale Sana Maria delle Croci di, poco dopo è stata trasferita al Sant’Orsola di Bologna dove si trova intubata in terapia intensiva pediatrica. Ora è in stretta sorveglianza, ma non è più in pericolo di vita. Sul caso indaga la Squadra Mobile che ...