Rai, cancellato il Tg Sport della notte. E' scontro tra l'azienda e i giornalisti (Di lunedì 27 dicembre 2021) La Rai ha deciso di cancellare il Tg Sport della notte, scatenando diverse polemiche ed uno sciopero da parte dei giornalisti della redazione. Questa giornata di manifestazione andrà in scena nella giornata di mercoledì 29 dicembre 2021 e vedrà i dipendenti saltare il turno di lavoro su tutto il territorio nazionale, come sottolineato da una nota sul sito del sindacato Usig Rai. Tutto ciò ha contribuito ad inasprire ulteriormente la già delicata situazione tra la tv dello Stato e i giornalisti, dando vita ad un botta e risposta a suon di comunicati che, ad oggi, sembra ben lungi dall'essere concluso. SportFace.

