Quirinale: Rosato, ‘Iv non voterà Berlusconi, serve presidente con ampio consenso’ (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Sì, come abbia detto più volte, serve un presidente della Repubblica che abbia un ampio consenso in Parlamento. E Berlusconi non ha queste caratteristiche”. Così Ettore Rosato, presidente di Iv, ad Affaritaliani.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 dicembre 2021) Roma, 27 dic. (Adnkronos) – “Sì, come abbia detto più volte,undella Repubblica che abbia unconsenso in Parlamento. Enon ha queste caratteristiche”. Così Ettoredi Iv, ad Affaritaliani.it. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

MattiaGallo17 : RT @lucianoghelfi: Riprende il dibattito sul #Quirinale. #Rosato: #Berlusconi non ha il vasto consenso necessario, #Italiaviva non lo voter… - Vito_Troiano : RT @lucianoghelfi: Riprende il dibattito sul #Quirinale. #Rosato: #Berlusconi non ha il vasto consenso necessario, #Italiaviva non lo voter… - lucianoghelfi : Riprende il dibattito sul #Quirinale. #Rosato: #Berlusconi non ha il vasto consenso necessario, #Italiaviva non lo… - TV7Benevento : Quirinale: Rosato, 'Iv non voterà Berlusconi, serve presidente con ampio consenso'... - valtaro : #Quirinale, Rosato: 'Draghi ha risposto con franchezza' -